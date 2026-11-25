伊朗两名被定罪的抗议参与者之一的律师表示，在原定执行死刑前数小时，两人的死刑执行被暂停。米拉德·阿尔蒙和纳维德·纳贾兰原定于2026年11月25日上午被绞死。《国民报》报道。

律师的声明与司法机构通讯社的立场

阿尔蒙的律师穆罕默德·阿加西在X上写道，他通过电话收到了暂停执行死刑的通知，并告知了其客户的家人。据他称，这发生在原定执行判决前数小时。

与此同时，与伊朗司法部门有关联的米赞通讯社表示，死刑判决并未被撤销，有关执行时间的消息并不准确。

2022年抗议活动后的案件

阿尔蒙和纳贾兰在2022年争取妇女权利的抗议活动期间被拘留。该抗议活动始于22岁的玛莎·阿米尼在拘押期间死亡之后。伊朗道德警察以她涉嫌违反女性必须遮盖头部的规定为由拘留了她。

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两人最初在一场存在争议的审判中被判处死刑，该案涉及全国性抗议活动期间杀害一名巴斯基准军事组织成员。伊朗最高法院推翻了这些判决。然而，数日后，革命法院在一宗平行案件中以“莫哈雷贝”——向真主发动战争——和“在大地上腐化”为由判处他们死刑。

联合国伊朗问题特别报告员迈·佐藤援引有关酷刑和强迫认罪的指控，呼吁暂停执行死刑。她指出，很难理解死刑判决如何能基于一项两人均已被宣告无罪的谋杀指控。

据Iran Human Rights的数据，2026年1月至10月，伊朗处决了691人，其中包括3名在儿童时期被逮捕的人和23名女性。2025年，该国至少处决了1639人，这是自1989年以来的最高数字。

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