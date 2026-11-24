伊朗患者正面临胰岛素、精神科药物及部分医院抗生素短缺。药店正在关闭，医院供货延误，慢性病患者被迫减少药物剂量或在非官方市场寻找药品，德国之声报道。

一名被称为艾哈迈德的67岁德黑兰居民告诉该媒体，他走访了近20家药店寻找抗精神病药物氯丙嗪，但没有找到。另一名受访者是患有糖尿病的37岁米特拉，她花了几天时间寻找胰岛素。

债务和外汇短缺

伊朗食品和药品管理局的一名官员表示，本国货币贬值和政府价格管制降低了当地制造商的利润。他说，医院拖欠经销商的大额未偿债务也在延误供应。

该机构发言人穆罕默德·哈希米11月9日告诉伊朗半官方通讯社ILNA，约700种必需药物中，出现供应问题的不足40种。与此同时，接受该媒体采访的药剂师描述了范围大得多的短缺。一名马哈巴德药店工作人员称，普通药店可能缺少约40种药品，专科药店则可能缺少100多种，其中包括精神科药物、帕金森病药物和胰岛素。

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非官方药品市场

药剂师表示，保险公司向药店支付的款项经常拖延数月，而药品价格不断上涨。经销商要求对短缺商品预付款，导致一些药店退出与保险公司的合同，或不提供由保险覆盖的昂贵药物。

德国之声在马哈巴德的受访者表示，一些药物实际上已从官方供应链中消失，包括尼莫地平片剂以及没有替代品的医院用注射抗生素。她还表示，部分患者在诊所附近的街头市场购买药物，那里没有冷链管控，可能出售假药或有效期被篡改的药品。据另一名药店经理估计，短缺药物在这些地方的价格可能高达官方价格的十倍。

美国国务院告诉德国之声，美国制裁对食品、药物和医疗设备设有广泛豁免。伊朗官员对此提出异议，指出银行业务、保险、航空运输和海运方面的困难，据他们称，这些困难使进口变得复杂。

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