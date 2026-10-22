在伊朗，议会议员和安全部门代表越来越多地公开支持制造核武器的想法，将其视为威慑美国和以色列可能发动攻击的手段。OilPrice报道。此前，伊朗官员公开呼吁研制核弹并不常见，他们一直坚持核计划具有和平性质。

呼吁改变核政策

议会国家安全与外交政策委员会成员艾哈迈德·巴赫沙耶什·阿尔德斯塔尼表示，伊朗已经为其核计划付出了高昂代价，应转向生产武器。另一名议员侯赛因·阿里·哈吉-德利加尼称，缺乏核威慑是该国的主要弱点之一，并表示核弹试验可能在不久的将来进行。

伊朗最高国家安全委员会秘书莫森·雷扎伊也表示，制造核武器的选项尚未被排除。保守派评论员达乌德·莫达雷西安称，研制核弹是国家生存的保障。与此同时，一些伊朗政治人士和评论员反对这一步骤，警告称，它可能在伊朗获得核威慑能力之前就引发大规模军事回应。

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核基础设施状况

据该媒体报道，伊朗核基础设施遭受严重破坏：纳坦兹的地面设施已被摧毁，纳坦兹和福尔多的地下设施受损，并且按普遍评估已无法运行。袭击还摧毁了该国唯一的铀处理和转化能力。

与此同时，440.9公斤丰度为60%的浓缩铀去向仍然不明。国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西3月曾表示，其中超过200公斤位于伊斯法罕的隧道内，另有一部分在纳坦兹。该机构9月表示，它在一年多前已失去追踪这些库存的能力。

美国和以色列官员声称，伊朗已将数千台离心机转移至皮卡克斯山内一处位置很深的设施。伊朗则拒绝放弃其高浓缩铀库存，但曾提出在与美国达成更广泛协议的框架内将其稀释。

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