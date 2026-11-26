联合国伊朗人权问题特别报告员迈·佐藤表示，今年伊朗有六名女性因与1月反政府抗议活动有关而被判处死刑。至少39人已在与这些抗议活动相关的案件中被处决，BBC News报道。

国际特赦组织研究员拉哈·巴赫雷尼评估称，女性抗议者和异见人士被判处死刑的规模，是数十年来未曾记录过的。佐藤还报告称，针对男性和女性的逮捕及判决数量急剧增加。

拉希米姐妹案

据其表兄马苏德·努尔穆罕默迪称，21岁的塔拉内·拉希米目前被关押在死囚牢房。她和她的双胞胎姐妹罗米娜于1月底在参加抗议活动后被拘留。努尔穆罕默迪称，家人超过三个月不知道这些女性被关押在哪里。

姐妹二人在伊斯法罕受审，案件与当地抗议活动有关；一名伊斯兰革命卫队安全部队人员在该地区死亡。BBC查阅了判决书的一部分，其中指出，塔拉内·拉希米被认定犯有“莫哈雷贝”罪——根据伊朗法律，该罪可判处死刑。文件称，她涉嫌拔出刀刃武器，意图危及他人生命。

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佐藤表示，罗米娜·拉希米因协助实施“莫哈雷贝”罪被判处25年监禁。两姐妹均否认所有针对她们的指控。据熟悉案件的消息人士称，她们的律师提出申诉，指称在审讯期间遭受酷刑和性暴力。努尔穆罕默迪称，塔拉内是在被威胁要当着她的面强奸其姐妹后签署了供词。

当局立场与人权组织数据

伊朗驻伦敦大使馆否认酷刑指控，并表示，涉及2026年1月骚乱的案件中，死刑判决是因故意杀人或“莫哈雷贝”罪而作出的。该使馆还强调，死刑并非仅因和平抗议而适用，并称和平抗议是合法且受法律保护的权利。

1月的抗议活动因经济问题于12月底开始，并发展为自1979年伊斯兰革命以来针对该国宗教领导层规模最大的示威活动。人权机构Hrana表示，其已确认在随后镇压抗议活动期间有超过7000人死亡，其中大多数为示威者。伊朗当局称，共有3117人死亡，其中包括安全部队人员，并将骚乱归咎于“恐怖分子”和“暴徒”。

佐藤表示，今年还有三名女性因亵渎神明、“在世上传播腐败”、间谍活动和“莫哈雷贝”罪名被判处死刑。三起与抗议活动相关案件的死刑判决已经被撤销，但其中两起被发回重审。

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