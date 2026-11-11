爱尔兰的一项研究未发现长期接触含氟饮用水与老年人认知功能较差之间存在关联。科学家分析了约2500名爱尔兰老龄化纵向研究（TILDA）参与者的数据，他们的平均年龄为65岁，ScienceAlert报道。

超过50年的数据

研究人员能够追踪参与者至少50年间接触含氟水的情况。爱尔兰于1964年实施全国性水氟化计划，但供水系统中的氟浓度因参与者居住地区而异。

根据参与者一生中的居住地，研究人员将其分为低、中、高氟暴露水平组。随后将这些数据与两项认知评估结果进行了比较。未发现暴露水平与认知指标之间存在关联。

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结论的局限性

该研究的主要作者、都柏林圣三一学院公共卫生专家维奈·夏尔马指出，在爱尔兰所采用的浓度下，终生接触含氟水与老年时期较差的认知功能无关。

部分最年轻的参与者在生命最初五年接触过含氟水。在这一亚组中，同样未发现与认知指标的关联，但该亚组仅占样本的5%——124人，这限制了这一结论的力度。

作者强调，未发现关联并不能证明氟对大脑完全无害。此前中国的两项研究将老年人的认知障碍与过量氟暴露及氟中毒联系起来，因此不能将其与爱尔兰数据直接比较。

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