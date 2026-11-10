据外交消息人士称，巴基斯坦预计将于11月底在伊斯兰堡举行麦加防务联盟战略政治与防务委员会第三次会议。巴基斯坦、沙特阿拉伯和土耳其的外交部长、国防部长及军事领导人预计将出席会议，《快报》报道。

与会者可能讨论三方防务协议的落实以及地区安全局势的发展。此次会议正在筹备之中，背景是围绕与伊朗冲突的不确定性以及可能对该国发动新的军事打击，同时旨在解决局势的外交努力仍在继续。

土耳其批准协议

伊斯兰堡会议将是土耳其议会于11月7日批准《麦加联合防务协议》后的首次会议。该文件获得279名议员支持，119人投票反对。在辩论期间，土耳其政府代表表示，该安排具有防御性质，并非针对任何第三国。

该协议于8月7日由巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫、沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼和土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安签署。协议规定，若三个国家中任何一国遭受武装攻击，将提供集体援助；此类援助的性质和规模由各方共同确定。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

委员会此前的决定

委员会首次会议于8月31日在伊斯坦布尔举行。各方当时同意在利雅得设立常设秘书处，并在头三年由一名来自巴基斯坦的秘书长领导。他们还规划了在国防工业、联合技术研发与生产方面的合作，以及加强武装力量协调。

第二次特别会议于10月5日在利雅得举行，此前沙特阿拉伯面临的安全威胁加剧，其中包括被归咎于也门胡塞运动的袭击。委员会同意转入集体防务承诺的实际落实阶段，包括确保商定的兵力和装备，并根据成员国国内法律，确保其能够迅速部署至沙特阿拉伯。

在利雅得会议上，退役中将瑙曼·马哈茂德还被任命为该联盟首任秘书长，任期三年。同时，土耳其批准该协议并不意味着自动获得向境外派遣土耳其军队的许可：为此需要议会单独授权。

关注我们在