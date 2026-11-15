经济合作组织（ECO）部长理事会为期两天的会议于周日在伊斯兰堡开幕，10个成员国的外交部长和代表团团长参加了会议。据阿纳多卢通讯社报道。

首日举行了成员国高级官员会议。第30届经合组织部长理事会主要会议定于周一举行。会议由巴基斯坦外交官伊沙克·达尔主持。经合组织秘书处及该组织下属机构的代表也参加了此次活动。

巴基斯坦的主席国任期

巴基斯坦将于2026年至2027年担任经合组织主席国，口号为“振兴区域主义，建设具有韧性的经合组织”。巴基斯坦外交部在声明中表示，该国计划重点加强区域互联互通、深化一体化、发展伙伴关系，并通过共同努力促进更大繁荣、可持续发展和区域韧性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

巴基斯坦方面还表示，主席国任期应重振经合组织作为区域合作、对话和经济互动平台的作用。

组织构成

经济合作组织于1985年由土耳其、伊朗和巴基斯坦成立。1992年，阿富汗、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、阿塞拜疆和土库曼斯坦加入该组织。10个成员国的名义国内生产总值合计估计约为3万亿美元。

土耳其代表团由外交部副部长穆萨·库拉克利卡亚率领出席会议。

关注我们在