11月29日，西班牙举行提前议会选举，选后可能组建由保守派人民党（Partido Popular）和民族右翼VOX组成的联盟。正如Tagesschau报道，大多数民调认为，这些政党可能刚好获得足够的席位共同组建政府。

现任首相、社会民主党人佩德罗·桑切斯在议会未能支持旨在加强租户保护的政府法令后宣布提前选举。人民党、VOX以及来自Junts的加泰罗尼亚分离主义者投了反对票。桑切斯呼吁选民在极右翼浪潮与延续开放、社会公平和环境责任政策之间作出选择。

住房与经济

住房危机成为竞选的重要议题之一。根据西班牙银行的估计，该国缺少约75万套公寓。该问题在大城市、地中海沿岸和岛屿尤为突出，年轻人和外国劳工移民正迁往这些地区。

西班牙最低工资约为每月1400欧元，但在马德里和巴利阿里群岛，这样的收入往往不足以让家庭租住房屋。租赁合同通常签订五年，之后会重新审议条件；租金上涨30%并不罕见。马略卡岛约有2000套社会住房，而约有8000个家庭正在排队等候。

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与此同时，欧盟委员会预测西班牙经济今年将增长2.6%。该国还预计将接待约1亿名外国游客。然而，秋季通胀率为4%至5%，因此部分民众未能感受到工资上涨和经济增长带来的效果。

事故与移民

托莱多附近发生的一场造成69人死亡的铁路灾难也影响了选举活动。事故发生数日后，社会民主党籍交通部长辞职。欧洲检察院正在调查，原本用于维护该铁路路段的欧盟资金是否被挪作他用。

移民成为另一个争议议题。截至11月中旬，共有44,238人通过非正规途径抵达西班牙且未离境；近期加那利群岛是主要路线。人民党和VOX批评桑切斯政府边境管控薄弱。VOX领导人圣地亚哥·阿巴斯卡尔呼吁，将每一名通过非正规途径抵达的人沿其来时路线遣返。

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