西班牙数据保护局（AEPD）已对TikTok展开调查，原因是该平台可能传播儿童性虐待材料。与此同时，监管机构驳回了政府要求在西班牙暂时封禁该应用的请求，并表示将重点针对具体非法内容采取措施，Channel NewsAsia报道。

监管机构将调查什么

此次调查的依据是西班牙网络媒体Maldita.es的一项调查。该媒体记录了1183条露骨帖文。AEPD计划向该媒体索取在调查中发现的链接，并向TikTok询问平台为删除所述内容采取了哪些措施。

该机构表示，在分析收到的信息后，将采取具体、相称且适当的措施。AEPD列举的可能步骤包括限制访问链接和可能涉及非法处理未成年人数据的个别内容。

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单独的刑事审查

西班牙总检察长还指示网络犯罪检察官审查可能在TikTok上实施的犯罪，包括与制作和传播儿童性虐待材料及引诱未成年人有关的犯罪。

TikTok没有立即回应路透社的置评请求。AEPD指出，TikTok在数据保护领域的欧洲主要监管机构是爱尔兰数据保护委员会，这限制了西班牙机构的权限。同时，AEPD将把相关信息移交给爱尔兰监管机构、其他欧洲机构和欧盟委员会。

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