在11月29日提前选举前，西班牙人民党与西班牙工人社会党的支持率接近。根据PF Global公司进行的Politico Europe民调，人民党可能获得29.5%的选票，社会党则可能获得27.2%。

该调查的误差范围为2.6个百分点，因此该媒体认为两大领先力量之间的差距在统计上不显著。该调查于11月15日至17日在2454名西班牙居民中进行。人民党领袖阿尔韦托·努涅斯·费霍和首相佩德罗·桑切斯正准备参加周四的辩论。

Vox的地位

在民调中位居第三的极右翼政党Vox可能获得19.6%的选票。人民党和Vox的合计支持率接近50%。Politico Europe认为，这使费霍成为角逐西班牙下一任政府首脑职位的明显热门人选。

与2023年相比，该民调还记录了选民偏好的变化。具体而言，当时支持人民党的受访者中有20%现在表示将投票给Vox。另有10%的前社会党选民表示打算支持人民党。

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左翼盟友的地位较弱

社会党左翼盟友正在失去支持。Sumar曾连续三年担任政府中的次要合作伙伴，现已更名为Frente Amplio。民调数据显示，这一政治力量的支持率为5.9%，而未加入该联盟的Podemos为2.2%。两者合计低于Sumar在2023年获得的12.3%。

约29%的Frente Amplio和Podemos选民表示，为了阻止Vox掌权，他们准备在11月29日支持桑切斯。与此同时，约30%的社会党支持者支持桑切斯，主要是为了阻止Vox领导人圣地亚哥·阿巴斯卡尔掌权。在人民党和Vox选民中，59%将让桑切斯卸任首相作为首要目标。

该研究还显示，部分右翼政党选民不信任计票。65%的Vox支持者和34%的人民党选民怀疑计票的公正性，而社会党支持者中这一比例为15%。

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