西班牙拘留了24岁的伊莎贝尔·佩拉尔塔，她是新纳粹组织Nucleo Nacional的发言人。据《独立报》报道，西班牙警方截获她与男友的电话通话后，于11月6日将其拘留。据西班牙报纸《国家报》报道，佩拉尔塔据称谈到打算在巴黎向法国抗议者开枪。

与佩拉尔塔一同被拘留的还有Nucleo Nacional的另外13名成员，包括该组织领导人伊万·里科。该组织的活动已被暂停。

被截获的谈话

据《国家报》消息，这次谈话发生在10月17日学生抗议活动数天后。佩拉尔塔据称对自己必须工作、而不能实施袭击感到遗憾。她说，自己本可以不去开酒吧，而是拿起一支半自动步枪向人群射击；她还称，有三个弹匣的弹药，她就能杀死60名抗议者。

警方在分析证据后表示，他们认为佩拉尔塔已准备好为自己的意识形态牺牲生命。据报道，在被拘留前数日，她还在社交媒体上发布了针对西班牙首相佩德罗·桑切斯的威胁，并呼吁在该国开展“武装运动”。

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武器与法院裁决

警方表示，在佩拉尔塔的住所发现了13支步枪、3把手枪和10箱弹药。《国家报》写道，在发现的一件武器上，有一个西班牙部队的标志，该部队在第二次世界大战期间站在纳粹军队一边作战。

执法人员还发现了带有纳粹标志的刀具、带有纳粹标志的指虎、第三帝国鹰雕塑、阿道夫·希特勒雕塑以及一幅带有纳粹标志的画作。此外，还缴获了10把刀具。

希洪一家法院裁定暂停Nucleo Nacional的活动，关闭该组织场所，并冻结其社交媒体账户和银行账户。全部14名被拘留者均涉嫌煽动对弱势群体及持相反意识形态观点者的仇恨。

去年，佩拉尔塔因2021年的言论煽动针对摩洛哥社群的歧视与仇恨，被判处一年监禁并处罚金。7月，她的上诉被驳回，判决维持有效。2023年，德国终身禁止她入境。

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