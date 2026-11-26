据《明镜周刊》报道，意大利托斯卡纳地区前警察局长、78岁的詹尼·德·真纳罗自杀身亡。上周六，一名看护人在一栋乡间别墅的扶手椅上发现他已经死亡。尸检将在佛罗伦萨进行，但死亡情况已不再引发疑问。

德·真纳罗自1973年起在警察部门工作。在其职业生涯中，他曾领导反黑手党机构、警察部门和情报部门，也曾担任国务秘书。2001年热那亚八国集团峰会期间，他领导意大利警察部门。他曾被指控涉嫌诱使一名官员作伪证，但法院宣告德·真纳罗无罪。

关于博尔塞利诺遇害案的调查

德·真纳罗去世前，曾出现在一项与反黑手党检察官保罗·博尔塞利诺及其五名保镖遇害有关的新调查中。他们于1992年在西西里岛遭汽车炸弹杀害。当时，德·真纳罗担任DIA反黑手党局副局长。

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检察官怀疑，他可能将当时的调查引向错误方向。在他去世前不久，执法人员搜查了他的住所和办公室，而对其实施软禁的申请被驳回。德·真纳罗本人至死坚持自己无罪。他原定于12月1日与律师一同在西西里岛出庭。

告别信与反对派的要求

德·真纳罗留下了两块硬盘和数封告别信，目前均由调查人员掌握。其中包括写给家人和员工、日期为11月17日的信件。他还将另外两个信封寄给西西里检察官，以及任何愿意公开其声明的人。据该媒体报道，他在乡间别墅中据称有两袋旧文件。

反对派要求全文公布这些信件，并由议会反黑手党委员会审议此案。德·真纳罗的葬礼计划在罗马举行，并为高级官员举行正式仪式。预计总统塞尔焦·马塔雷拉和总理焦尔吉娅·梅洛尼将出席。

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