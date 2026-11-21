在罗马，拉齐奥在意大利联赛的一场比赛中以3比0击败莱切，巩固了其在意甲的领先地位。这支罗马球队在12场比赛后积32分，取得第10场胜利，并在本赛季保持不败。拉齐奥领先国际米兰4分，后者原定于周日进行一场客场比赛，Channel NewsAsia报道。

诺斯林梅开二度

主队在第25分钟取得领先。古斯塔夫·伊萨克森将球传入禁区，泰贾尼·诺斯林抢在盯防他的球员之前，头球将球顶入球门下角。

下半场，诺斯林接肯尼思·泰勒的脚后跟传球完成梅开二度。这名拉齐奥前锋用一脚射门完成进攻。第90分钟，达维德·弗拉泰西锁定最终比分：接马泰奥·坎切列里的头球传球后，他在禁区外挑射越过门将。

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球迷抵制

据该媒体报道，大多数拉齐奥球迷仍在抵制主场比赛，以抗议俱乐部老板克劳迪奥·洛蒂托。不过，这并未阻止詹纳罗·加图索的球队延续连胜势头。

弗拉泰西于8月从国际米兰租借加盟拉齐奥，他已连续第二场比赛进球。此前，他还在这支罗马俱乐部开局的三场胜利中取得进球。

在当天的另一场比赛中，科莫凭借哈科博·拉蒙和卢卡斯·达·库尼亚的进球，以2比0击败卡利亚里。凭借这一结果，科莫以26分排名第四。

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