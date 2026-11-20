意大利已开始一场持续24小时的全国大罢工，工人和学生走上街头抗议。罗马、米兰、那不勒斯、热那亚、博洛尼亚、巴里和都灵等城市正在举行示威活动，ANSA English报道。

抗议政府和预算草案

此次罢工由CGIL和Cobas工会组织，欧洲范围内的学生动员也加入了抗议。参与者反对总理焦尔贾·梅洛尼领导的政府、2027年预算法案、高生活成本以及教育体系的状况。

由CGIL组织、工会总书记毛里齐奥·兰迪尼领队的游行已在罗马开始。反对党民主党书记埃莉·施莱因也加入了游行。兰迪尼表示，政府必须听取走上街头民众的声音，工会将继续进行动员。

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预计服务将出现中断

罢工涵盖公共和私营部门，包括教育、医疗保健、地方公共交通、港口和出租车服务。学校、医疗机构和公共交通预计将受到干扰。

航空和铁路运输不在此次罢工范围内。公交车、有轨电车和地铁的运营将由当地保障服务时段规定。包括米兰ATM、威尼斯ATVO、那不勒斯ANM和巴里AMTAB在内的一些运输公司免于参加此次行动。

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