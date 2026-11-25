以色列拿撒勒地区法院判处阿拉伯村庄艾因马希勒居民拉米·哈比巴拉10年监禁。他被认定犯有向与哈马斯有关的人员转移资金，以及传递以色列国防企业的信息和照片罪。据《耶路撒冷邮报》报道，消息援引检方说法。

案件中的认罪

哈比巴拉根据经修改的起诉书认罪，这是在已提交大部分证据后达成的认罪协议的一部分。与此同时，该协议并未规定预先商定的刑罚。

他被判犯有多项罪名，其中包括在战争期间协助敌人、意图损害国家安全而向敌人提供信息、共谋及试图共谋实施构成恐怖行为的犯罪、与外国代理人接触，以及涉及恐怖主义财产的被禁止交易。

资金转移及有关工厂的信息

根据检方说法，2022年，哈比巴拉在土耳其担任志愿者时认识了一名哈马斯行动人员。此后双方一直保持联系，哈比巴拉向其转账。

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他还向艾因马希勒居民募集捐款，并将其交给一个协会。根据检方说法，他怀疑该协会与哈马斯有联系。他总共转移了至少16万以色列谢克尔。他家中还存放着27万谢克尔和7500欧元现金，准备转交给该协会。根据经修改的起诉书材料，他认为这些资金不会被用于军事目的。

在以色列与加沙之间的战争开始后，据检方称，哈比巴拉向一名哈马斯代表提供了有关一家国防工厂的照片和信息，意图协助对该设施发动袭击。他还考虑在耶路撒冷实施恐怖袭击，并接触两人，试图推进在以色列发动袭击的计划。检方表示，哈比巴拉被捕阻止了这些计划的实施。

除10年监禁外，法院还对他判处缓刑监禁和2.5万谢克尔罚款。法院还同意没收从该罪犯处查获的约15万谢克尔和7460欧元。

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