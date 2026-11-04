据《耶路撒冷邮报》报道，以色列中央地区法院判处一名30岁左右的男子10年监禁，罪名是强奸及对其侄女实施猥亵行为；案发时该女孩6岁。法院还对其判处缓刑，并责令其向受害者支付10万以色列谢克尔赔偿金。

15年后报案

根据案件材料，女孩在上完芭蕾课后会与母亲一起前往祖父母家。她的舅舅住在该房屋的一间独立房间内，并在此类探访期间与她单独相处。

法院认定，该男子在手机上向孩子播放色情视频，并要求她模仿所看到的内容。受害者在这些事件发生约15年后、已成年时向警方报案。

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法院和检方的立场

法院在判决中强调，被定罪男子利用了孩子的年龄以及家人的信任。受害者的母亲是该男子的姐妹，并不知道女儿遭受了侵害。

关于犯罪对受害者影响的报告指出，这段经历影响了她的安全感、对自己和他人的信任、社会生活以及恋爱关系。法院还考虑到犯罪是由一名近亲实施的。

检察官希拉·索恰茨卡表示，受害者仅在多年后才鼓起勇气提出控诉。她称，法院认定该女子的证词完全可信，并裁定该男子在所有指控中均有罪。

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