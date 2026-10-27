以色列将于周二举行选举，其结果可能决定总理本雅明·内塔尼亚胡未来的政治命运。这是该国自2023年10月7日袭击事件以来的首次选举。约730万人拥有投票权，其中超过50万名选民将首次投票。

据Dawn报道，最新公布的民调显示，内塔尼亚胡与其主要竞争对手、前军事领导人加迪·艾森科特获得的支持率几乎持平。据估计，数万名以色列公民从国外返回参加投票。

战争后的竞选活动

选举竞选活动是在10月7日事件后持续三年的多线地区战争背景下进行的。安全问题以及对袭击事件的责任成为竞选的核心议题。内塔尼亚胡强调自己在安全领域的经验、与美国总统唐纳德·特朗普的关系，并表示只有他能够保障公民安全。

对这位总理的主要指责之一是，他没有为10月7日的袭击承担责任——那是该国历史上死亡人数最多的一天。艾森科特承诺成立独立的国家委员会，调查导致袭击发生的安全失误。内塔尼亚胡政府反对进行此类调查。

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艰难的组阁谈判

内塔尼亚胡于2022年12月重返执政，带领极右翼的极端民族主义力量加入执政联盟。反对派批评他支持超正统派政党，这些政党寻求维持宗教教育机构学生免服兵役的豁免。

艾森科特领导着一个由右翼至中左翼力量组成的非正式政党联盟。他承诺阻止建立巴勒斯坦国，支持以色列定居点，但承诺遏制定居者暴力。无论是他还是内塔尼亚胡，均未公开表示愿意与以阿拉伯人为主的名单合作；这些名单代表该国约21%的人口。

最终结果的计票可能持续数日。预计没有任何政党能够单独在拥有120个席位的议会中赢得取得多数所需的61席，因此组建联盟可能拖延数周或数月。

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