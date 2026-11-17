以色列议会议长候选人马坦·卡哈纳拒绝了代总理本雅明·内塔尼亚胡和财政部长贝扎莱尔·斯莫特里赫提出的建议：支持其候选资格的条件是阿拉伯政党议员不得担任副议长职务。

据阿纳多卢通讯社报道，以色列议会将于周二就议长阿米尔·奥哈纳的继任者举行投票。预计“亚沙尔”党议员卡哈纳将获得120名议员中的67人支持，其中包括19名阿拉伯政党议员。

支持条件

宗教犹太复国主义党领袖斯莫特里赫在社交平台X上发布的一封信中提出支持卡哈纳。他表示，这将为该候选人确保跨越政治分歧的广泛犹太复国主义支持。利库德集团表示，内塔尼亚胡和斯莫特里赫是共同提出这一建议的。

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斯莫特里赫要求卡哈纳同意在新政府组建前暂时领导议会，并承诺如果组建后的政府希望选举另一名议长，他将辞职。他还要求不要任命来自按其说法不将哈马斯界定为恐怖组织的选举名单的代表担任副议长。这一条件针对的是阿拉伯政党拉阿姆和联合名单。

卡哈纳的立场

卡哈纳表示，他拒绝这一要求，因为该要求按其说法违背了负责任公共服务的原则，并呼吁尊重民主程序及其结果。他还质疑，为何自己应忽视占以色列人口21%的群体，以及内塔尼亚胡和斯莫特里赫此前曾与之合作的议会党团。

以色列议会组织事务委员会此前建议任命九名临时副议长，其中包括来自联合名单的艾哈迈德·提比和来自拉阿姆的瓦利德·塔哈。这些提名仍须得到全体议会批准。以色列总统伊茨哈克·赫尔佐格于11月8日授权“亚沙尔”党领袖加迪·艾森科特组建政府；为此分配了28天时间，并可再延长14天。

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