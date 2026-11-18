以色列首批女性新兵将开始参加一项试点项目，将女性纳入以色列国防军装甲部队。训练将在该国南部的希扎丰基地进行，《耶路撒冷邮报》报道称，消息来自军方。

相同的专业要求

该项目旨在为女性提供在坦克部队担任战斗岗位的机会。军方表示，参与者的专业和作战标准将与在装甲部队服役的男性相同。

在启动试点项目之前，以色列国防军确定了相关标准，女性新兵必须据此证明自己具备完成训练并完成该项目的能力。军方称，这些标准符合现行男性坦克兵的专业资格要求，并以现有作战标准为基础。

与此同时，参与者的体能训练将作出调整，以保持其身体状态并保护健康。在主要训练开始前，她们将接受预备性战斗体能训练课程，以增强身体能力和耐力。

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独立乘员组与评估

在试点项目期间，将实施有关共同服役的规定，以规范不同性别军人之间的互动。无论是在训练期间还是在作战活动中，女性和男性都不会在同一坦克乘员组服役。

军方还将每隔数月进行单独评估，以确定该项目是否实现既定目标。该试点的启动是在围绕将女性纳入装甲部队的争议之后，其中包括宗教犹太复国主义学院内部的争议。

6月，25所犹太学院表示，将禁止其学生加入装甲部队，以抗议该项目。4月，高等法院裁定，以色列国防军必须为寻求担任战斗岗位的男性和女性提供平等机会，除非限制可由作战因素证明正当性。法院责令军方在2026年11月征兵前启动一项将女性纳入机动装甲部队的试点项目。

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