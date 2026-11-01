以色列贝尔谢巴地方法院判处桑-卢西安·特维尔28个月监禁，罪名是协助从Nova音乐节现场盗窃两套昂贵的音响系统。据《耶路撒冷邮报》报道，这些设备是在哈马斯10月7日发动袭击两天后被盗。

判决与赔偿

根据修改后的起诉书，特维尔承认两项协助严重盗窃罪指控。法院还对其处以1万以色列谢克尔罚款，并责令其向马坦·利奥尔的父母支付2万谢克尔赔偿金，向其商业伙伴阿米泰·拉胡姆支付1万谢克尔。

特维尔在犯罪中使用的汽车被没收。他在本案中已经被羁押的时间将计入刑期。法院还判处他12个月和6个月的缓刑；如果他在获释后三年内犯下规定的财产犯罪或诈骗罪，这些刑罚可能被执行。

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其他被定罪者的角色

法官阿米尔·多伦认定，特维尔提供了没有这些便无法实施该计划的后勤保障：他租用了一辆拖车，将自己的汽车交给拉姆·沙欣，并在知晓盗窃情况的前提下撮合参与者。法院考虑到特维尔认罪及其创伤后应激障碍，在规定的28至36个月量刑范围内判处其最低刑期。

这些音响系统属于一家由马坦·利奥尔和阿米泰·拉胡姆共同拥有的公司。利奥尔在炮火中协助疏散参加者后，在音乐节上遇害。法院称沙欣是该计划的推动力量，他此前被判处七年监禁；丹尼尔·哈森则被判处三年四个月。法院称，哈森曾冒充设备所有者，试图出售被盗设备。

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