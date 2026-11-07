11月7日星期六，在以色列北部的特拉维夫和耶斯列谷，数百人举行集会，呼吁将阿拉伯政党纳入新政府。参与者还要求结束总理本雅明·内塔尼亚胡的执政，阿纳多卢通讯社报道。

呼吁政治伙伴关系

据《国土报》报道，约300人在耶斯列谷集会。《以色列时报》报道称，另有数百名抗议者来到特拉维夫市中心的哈比马广场。

在特拉维夫，示威者举着阿拉伯语和希伯来语标语，上面写着：“67个席位。让我们选择一条新道路。”这指的是在拥有120个席位的以色列议会中，反对内塔尼亚胡的政党，包括两个阿拉伯名单——联合名单和RAAM——所拥有的席位总数。

参与者高呼：“没有伙伴关系，就没有和平。”他们还呼吁停止“分而治之”政策，并要求“所有人的自由与平等”。主张犹太人与阿拉伯人伙伴关系及政治平等的Standing Together组织参加了此次集会。

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组建政府的授权

这些集会举行前，以色列总统艾萨克·赫尔佐格宣布，打算委托“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特组建下一届政府。根据Ynet的消息，授予组阁授权的仪式计划于周日下午5时在总统官邸举行，当地时间计算。

反对内塔尼亚胡的政党在选举中获得67个席位，其中19个属于两个阿拉伯名单。支持内塔尼亚胡的力量获得53个席位。与此同时，大多数反对党领导人不支持组建一个依赖阿拉伯政党的政府：没有这些政党，他们拥有48个席位，而获得多数席位至少需要61席。

要求释放记者

部分集会参与者还呼吁释放记者阿卜德·阿布·沙哈德。以色列媒体报道称，他在前往多哈并采访前以色列议会议员阿兹米·比沙拉后，于周三因涉嫌与外国代理人接触而被捕。

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