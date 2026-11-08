据《耶路撒冷邮报》报道，以色列在约旦河西岸杰里科地区拘留了纳阿兰社区安全协调员副手并对其进行讯问。此前，一段视频显示他将武器指向以色列定居者。

对使用武器展开调查

警方在犹地亚和撒马利亚区约旦河谷警局以涉嫌非法使用武器为由展开调查。讯问后，该男子在限制性条件下获释。

执法部门收到了两份关于该事件的独立报告。第一份报告称，这名安全协调员副手将武器指向了在场的定居者和安全部队人员。第二份报告称，现场还传出了枪声。警方正在核查这些情况：目前尚未确定是否确实发生了射击，以及该男子为何将武器指向他人。

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八栋房屋入住后的事件

该事件发生在Nahala运动宣布犹太家庭迁入杰里科地区八栋房屋的次日。该运动称，这些房屋以全额价格购得，是一项行动的一部分；在这些家庭于周三入住后，该行动才为人所知。该行动得到本雅明地区委员会的支持和协助开展。

与被拘留者关系密切的人士表示，他并非自行前往，而是在收到发生骚乱的报告后，与快速反应小组一同被派往现场。与此同时，以色列国防军表示，该男子并非代表以军行事，在该地区没有安全方面的权限或责任，他是一名在另一社区承担安全职能的平民。

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