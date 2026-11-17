阿联酋将于2027年1月1日起实施新的交通法规，将任何24小时内的驾驶时间限制为九小时。该规定适用于所有驾驶员，但对执行长途运输任务的卡车和巴士司机影响最大。联邦交通委员会可调整这一限制。相关变更由阿联酋2026年第174号内阁决议规定。

新的车辆定义

据The National报道，空载重量超过3.5吨的车辆将被视为重型货运车辆。此前的门槛为2.5吨。载客量为9至26人的巴士将被定义为轻型巴士，而载客超过26人的巴士将被定义为重型巴士。

新规还禁止货物超出重型车辆的外廓尺寸。此前，在满足安全要求并使用警示标志的情况下，发证机构可允许运输超限货物。有关非标准货物特别许可的单独规定仍然有效。

货物要求和罚款

重型车辆驾驶员必须确保货物不会对人员构成危险或妨碍交通。货物还必须加以覆盖，以防沙子、灰尘或其他材料洒落或被吹到道路上。只有车主的雇员以及装卸货物的工人可乘坐重型卡车，且必须为他们提供指定座位。

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法规保留了重型车辆和重型巴士在城市内相互超车的禁令。在城市以外，只有在不妨碍交通的情况下才允许这样做。驾驶员还必须使用专用车道，如有设置。

违规处罚

违规将面临罚款、记罚分、吊销驾驶执照以及扣留车辆。若重型车辆驾驶员造成其本人车辆或其他车辆翻覆的事故，将面临3000迪拉姆罚款和一年的驾照吊销。非法超车也适用同样的处罚。

货物掉落或洒落的处罚为3000迪拉姆罚款和12个罚分；危险装载的处罚为2000迪拉姆罚款和6个罚分。阿联酋内政部在通往富查伊拉的道路上发生两起交通事故后提醒公众注意违规行为和罚款；事故造成14人死亡、约30人受伤。

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