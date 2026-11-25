阿拉伯联合酋长国将于11月25日星期三举行大规模紧急服务演习“Exercise Union 55”。来自全部七个酋长国的警察、民防部门和紧急情况响应服务机构将参与演习。

据《The National》报道，阿联酋内政部警告称，安保单位和公务车辆将有明显调动。演习期间将检验各部门之间的协调、对危机情况的响应，以及在Eid Al Etihad庆祝活动前的行动准备状态。

检验服务机构的准备状态

Exercise Union 55包括模拟紧急情况场景。有关部门将评估单位在现场部署的速度，以及联邦机构和地方警察指挥部门工作的连续性。该部未公布演习时间和具体地点。

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此次演习是为纪念阿联酋建国55周年的庆祝活动做准备的一部分，庆祝活动计划于12月2日至6日举行。在此期间，预计全国各地的公共地标附近、烟花表演和地方节庆活动中将出现大量人群聚集。

对居民的建议

当居民看到警报器、战术车辆或模拟事件时，被敦促保持冷静，并为紧急服务车队让路。当局要求民众不要拍照、录像，也不要在社交媒体上传播演习画面或安保人员的影像。建议仅通过内政部和当地警方经认证的渠道关注最新信息。

该部强调，Exercise Union 55是一次计划内演习，而非真实紧急情况。

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