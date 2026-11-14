在阿拉伯联合酋长国，约1000名工作人员每天清理乌姆盖万、沙迦和哈伊马角三个酋长国海岸的石油污染。此项工作是在超级油轮Gem No 2发生泄漏后开展的，《国民报》报道。

Beeah Group石油泄漏应急服务总监瓦西利奥斯·马马卢卡斯·弗兰古利斯表示，多个地点部署了近100台设备，包括3艘收油船。在海滩上，工作人员用低压水将石油从沙子中冲洗出来。清理石墙和其他硬质表面时，使用清洗设备、吸附材料和机械装置，包括撇油器。

清理将持续数月

弗兰古利斯表示，部分地点的作业计划在未来几天内完成。同时，其他地区的清理可能至少需要数月，并持续到明年。强风使工作更加困难，因为它们可能将近岸石油移走。

受污染的红树林需要采取特殊方法：由于这些生态系统十分脆弱，那里需要采取较为温和的干预措施。弗兰古利斯指出，阿联酋可能会尝试冲洗，潮汐也能提供自然的水体循环。包括收集到的石油、受污染的海滩材料、吸附材料、垃圾和个人防护装备在内的废弃物，均在沙迦的Beeah设施处理。

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海滩开始重新开放

清理后，哈伊马角的7处公共和酒店海滩，以及沙迦的海滩已向游客开放。与此同时，东海岸此前曾因石油污染关闭海滩，但该污染的来源尚未得到确认。

阿联酋气候变化与环境部在收到类似燃料气味的报告后，于10月22日确认存在石油泄漏。据《国民报》报道，此次泄漏的源头是超级油轮Gem No 2，其船员在10月初遭受撞击后获救。

总部位于迪拜、生产用于围控石油的漂浮式围油栏的Ecocoast公司，因需求旺盛将其产量增加了一倍。该公司负责人约阿希姆·德·让利斯表示，公司的船只已在现场连续工作超过两周，为泄漏应急处置团队提供支持。

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