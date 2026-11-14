阿联酋放归15只康复后的绿海龟——《The National》

在阿拉伯联合酋长国沙迦酋长国，15只因疾病或受伤接受康复治疗的绿海龟被放归。在东海岸阿尔库尔姆保护区放归前，工作人员为这些动物安装了追踪装置，据《The National》报道。

伤病和衰竭后的康复

这些海龟是在沙迦环境与保护区管理局开展的搁浅动物应急响应计划中获救的。该计划还帮助海鸟、海蛇、海豚、鼠海豚及其他海洋动物。

科学家兼自然保护专家法迪·亚格穆尔表示，一些海龟的龟壳有受伤痕迹，典型原因是与海上船只碰撞或被螺旋桨割伤。接受治疗的动物中还有鳍肢被截肢的海龟；此类伤害与被绳索或钓鱼线缠住有关。大多数海龟因患病或衰竭而被救起，可能是在迁徙之后。

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被放归的动物接受了六个月至一年的康复治疗。一些只需要休息，另一些则需要兽医护理和手术。强化治疗在沙迦野生动物园进行，之后海龟被转移至霍尔卡尔巴红树林自然公园。另有10只海龟仍在接受康复治疗。

追踪与栖息地保护

放归在气温下降后进行，因为夏季红树林间的水道可能会变得非常炎热。除绿海龟外，该管理局还对玳瑁、太平洋丽龟和红海龟进行康复治疗。目前正在接受治疗的一只动物，其喙部和鳍肢内有鱼钩。

管理局工作人员在巡逻期间发现受伤或搁浅的动物，也会接到海岸警卫队、酒店工作人员和当地居民的报告。研究人员分析此类事件的数据，以更好地了解搁浅的季节性。一年前，国际自然保护联盟将绿海龟重新列为无危物种，不过其他地区的个别种群仍受到威胁。

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