阿拉伯联合酋长国网络安全负责人穆罕默德·库韦提表示，在冲突期间，阿联酋认定与伊朗有关的网络攻击数量在高峰日达到每天80万次。据他称，攻击针对该国关键基础设施，包括电力和供水系统、发电厂及海水淡化设施。他在迪拜世界警察峰会上作出上述表示，《国民报》报道。

使用恶意软件的攻击

库韦提声称，攻击者使用了破坏性的擦除器类软件。与为索取赎金而阻止访问数据的勒索软件不同，这类软件试图从系统中删除数据。据他称，此类软件被用于攻击电力和供水、海水淡化、教育及医疗卫生系统。

这名官员还表示，许多行动使用了人工智能。他认为，这使得确定攻击来源更加困难，尤其是在国家机构或大型组织可能涉入的情况下。

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个人也是攻击目标

库韦提表示，该活动不仅针对基础设施和机构，也针对个人。他称，有人试图通过社交媒体、游戏平台、暗网和在线聊天传播虚假信息，并宣扬极端主义意识形态、破坏国家安全。

这名官员还报告称，有人试图在机场欺骗乘客，以欺诈手段说服他们转账或更改航班。有关部门还记录到，有人试图入侵家庭安防摄像头、农场监控摄像头、车辆智能摄像头和行车记录仪。

8月，阿联酋网络安全委员会表示，国家团队已发现并遏制针对航空、能源和教育部门的有组织攻击，阻止其在可能扰乱关键系统运行之前造成影响。

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