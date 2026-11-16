阿联酋阿布扎比的环境部门表示，已准备好在与伊朗的战争期间应对自然资源面临的威胁。阿布扎比环境署秘书长谢哈·阿尔达赫里表示，在2月28日战争爆发的后果显现之前，风险就已被确定，行动计划也已准备就绪，《国民报》报道。

战争的环境风险

阿尔达赫里表示，该酋长国提前为人员应对突发情况做准备，建立了预测潜在威胁的系统，并制定了在紧急情况下采取必要行动的机制。她指出，过去一年的经验使该机构能够评估如何进一步加强自身能力。

在战争最激烈的时期，伊朗使用弹道导弹和无人机袭击了阿联酋及其他波斯湾国家，包括袭击民用基础设施、能源设施和机场。人们担心，针对油轮、港口和炼油厂的袭击可能给脆弱的海洋生态系统带来后果。

10月，一艘超级油轮在波斯湾遭到疑似伊朗无人机袭击后发生漏油，引发了一场大规模环境行动。阿联酋当时关闭了海滩并暂停捕鱼，以开展大规模清理工作。

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自然保护指标

陆地和海洋生物多样性代理执行主任迈塔·阿尔哈梅利表示，这一艰难时期是对该机构项目和系统的一次检验。她表示，各部门展现了灵活性和快速反应能力。

阿布扎比环境署正迎来成立30周年。在过去八年中，该酋长国的可持续渔业指数从8%提高到100%，此外还种植了超过7500万棵红树林树木。该酋长国20%的海洋和陆地区域受到保护。

阿尔哈梅利表示，阿布扎比水域生活着约3500头儒艮——这是波斯湾最大的种群，也是澳大利亚以外最大的种群。今年1月，该机构还启动了2026年至2030年战略计划， предусматривает更广泛地使用人工智能和预测性环境措施；该文件包含九项优先事项和170项目标。

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