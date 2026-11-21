在阿联酋阿布扎比酋长国的舒韦哈特岛上，古生物学家发现了一种约生活在700万年前的新种化石食肉动物遗骸。这种动物被命名为Promegaviverra abudhabiensis；其种名意为“来自阿布扎比”或“属于阿布扎比”。据《The National》报道，这是一种灵猫，体重可能至少达到20公斤。

下颌骨碎片

2月底，阿布扎比自然历史博物馆藏品管理专家汉内克·雅各布斯在舒韦哈特-2遗址发现了第一块颌骨碎片。在随后的密集搜寻中，科学家在距离首件发现地点约一米处又发现了三块碎片。

这四部分拼合成了该动物右侧下颌骨的一半。起初，研究人员认为这些遗骸可能属于狼獾，但牙齿结构与这种食肉动物并不相符。研究人员邀请了食肉哺乳动物专家、马德里康普顿斯大学副教授阿尔贝托·巴伦西亚诺参与分析该标本的数字3D模型。

巴伦西亚诺排除了在这一地区已知的其他食肉动物，包括剑齿猫、鬣狗科动物和狼獾。经过专项分析后，他得出结论称，该标本属于灵猫科的一个新属和新种。灵猫科是一个食肉哺乳动物科，其中包括灵猫和獠猫。

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古代迁徙的证据

科学家表示，这一发现是阿拉伯半岛上发现的首个灵猫科代表。它也表明，巨型灵猫在古代曾穿越阿拉伯地区，从亚洲迁徙至非洲。

这块化石来自拜努纳组，该地层由河流砂、黏土和其他沉积物形成。约700万年前的晚中新世，在如今海岸附近并没有海洋。大型河流流经这片地区，周围分布着稀树草原和林地，河马、鳄鱼、鱼类、龟类以及河马马属动物——古代三趾马——生活于此。

这一新属和新种的描述已发表在《Fossil Record》期刊上。研究人员计划在明年3月继续在舒韦哈特遗址开展野外工作，并希望发现新的化石。

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