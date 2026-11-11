俄亥俄州立大学的研究人员分析了污水中的细菌，发现它们与该州各社区的慢性病、行为和社会经济条件指标存在关联。发表在《Environmental Research》期刊上的这项研究结果由News-Medical报道。

来自八座城市的数据

科学家研究了2022年从服务俄亥俄州八座城市的九座污水处理厂采集的27份样本。这些社区居住着超过130万人；样本涵盖城市和农村地区。

研究团队重点关注与人类肠道相关的细菌。他们将污水中的细菌组成与有关慢性病患病率、健康行为因素、人口统计和社会经济指标的公开数据进行了比较。

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各城市呈现出不同的细菌谱，这表明社区层面的肠道微生物组存在显著差异。某些类型的细菌与肥胖、高血压、哮喘和其他慢性病状况的指标有关。研究人员还发现了与吸烟、抑郁、身体活动和失业之间的关联。

一组独立的细菌

作者最关注的是Desulfovibrio细菌群。其数量与八项健康指标相关，包括肥胖、高血压、中风和一系列慢性疾病。农村社区总体记录到这类细菌数量较高，若干慢性病状况的指标也较高。

研究作者认为，污水监测可以补充人口健康评估方法，因为它能够分析社区的情况，而不只是分析前往医疗机构就诊者的数据。这类监测已被用于追踪病毒，包括COVID-19、流感和mpox的病原体。研究人员还推测，未来对微生物组变化的分析或可帮助评估营养项目的结果。

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