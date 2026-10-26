日本冲绳县南城市的旅游公司DMO Nanjo推迟启动前往被列入联合国教科文组织世界遗产名录的斋场御岳的高端黎明旅游项目。该决定于10月5日作出，当时遭到市政府官员、教育委员会、当地居民和志愿导游的反对，《日本时报》报道。

该公司原计划最早于1月启动该旅游项目，但已取消在本财年实施该项目，本财年将于3月底结束。DMO Nanjo表示，在与利益相关方达成一致后，可能会重新考虑该项目。

进入神圣区域

该项目原计划安排清晨在斋场御岳祈祷，由一名身着闻得大君——琉球王国最高女祭司——礼服的导游带领。随后，游客将获提供琉球王室料理风格的餐食。该套餐价格原定为每人10万日元起。

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引发反对的原因既包括高昂价格，也包括计划允许付费游客进入三库理——该圣地最隐秘的区域。该区域不对公众开放，供尤塔、冲绳传统灵性人士及其他仪式参与者使用。该区域的进入限制于2020年COVID-19疫情期间实施；此后，为保护该地的神圣性质以及因存在落石风险，禁令得以保留。

市政府的反应

南城市市长大城宪幸9月向市议会表示，DMO Nanjo仅将这一想法作为提案提出，并未讨论是否实施的决定。市教育委员会主席具志坚健荣也表示，该机构未获征询，也未批准这一倡议。

DMO Nanjo于1月注册成立，获得市政府和私人投资，自4月起作为市政府指定的管理方负责管理斋场御岳。该公司解释称，这一构想旨在访客数量下降的背景下发展价格更高、更可持续的旅游业：从2012年的约43.8万人降至2025财年的约21.6万人。部分收入原计划用于整治场地和保护当地传统。

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