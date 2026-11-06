奥列什基停火后前校长遇害 — RMF24

在俄罗斯暂时占领的赫尔松州奥列什基，前学校校长康斯坦丁·梅利尼克在当地停火结束后的一次无人机袭击中死亡。RMF24报道，消息援引市行政机构负责人泰蒂亚娜·哈萨年科的话。

为疏散而实施的停火

据该媒体报道，停火协议旨在确保平民撤离和人道主义援助物资的运送。停火从乌克兰时间10月27日03:00持续至11月1日22:59。

哈萨年科对乌克兰国家通讯社表示，有关梅利尼克死亡的信息是在停火结束后才传来的。她还指出，部分居民无法或不愿离开该市。她说，一些人躲藏在地下室里，并不知道人道主义行动。

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离开和援助面临的问题

部分居民因担心俄罗斯所谓的“过滤”措施而拒绝撤离——这种细致审查可能使人们无法返回家园。哈萨年科表示，撤离车队成功接走了在道路上等候的人，但一些妇女认为巴士已经驶过，因而提前离开。

这位行政机构负责人还表示，人道主义援助数量不足：居民获得的只是最低限度的食品包，不足以维持一周。她说，直到不久前，奥列什基约有2000人无法获得食物和饮用水，其中包括50名儿童。

奥列什基位于第聂伯河左岸，距离赫尔松约4公里，处于俄罗斯暂时占领的乌克兰领土上。

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