联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克警告，在加沙和被占领的约旦河西岸，针对巴勒斯坦人的进一步严重国际罪行存在风险。据联合国新闻报道，他表示，约旦河西岸近几个月发生的事件加剧了人们对整个被占领巴勒斯坦领土面临此类威胁的担忧。

蒂尔克表示，联合国人权事务办公室曾多次警告，以色列在加沙的行动可能对巴勒斯坦人作为一个群体的继续存在构成真实威胁。据他所说，这些警告未被听取，平民仍在遭到杀害，数十万巴勒斯坦人被强迫迁移。他还表示，以色列高级官员曾表达意图，要使这种迁移成为永久性的。

大规模人口迁移

根据联合国人权事务办公室的数据，自2023年10月7日哈马斯领导的袭击发生以来，以色列军队和定居者已在约旦河西岸（包括东耶路撒冷）强迫迁移42,666名巴勒斯坦人。在加沙，近200万人被强迫迁移，其中许多人被迫多次离开家园。

高级专员对去年宣布停火后加沙仍持续发生非法杀戮表示特别关切。据他所说，加沙人口集中在越来越小的区域，而持续的以色列封锁和关闭措施剥夺了巴勒斯坦人赖以生存的基本条件，包括食物、药品和住所。

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关于约旦河西岸的声明

蒂尔克表示，加沙的民用基础设施正在遭到摧毁，而约旦河西岸的非法定居点正在扩张。他还表示，巴勒斯坦人遭到任意拘留、酷刑和虐待，并被置于一套单独的法律制度之下。

蒂尔克认为，约旦河西岸正在发生系统性的暴力企图，以以色列定居者取代巴勒斯坦社区并分割该领土，这破坏了建立一个领土连贯的巴勒斯坦国的前景。他还指出了一种歧视性的通行制度，该制度优先保障定居者的行动自由，而非巴勒斯坦人在日常生活中行使基本权利的能力。

同时，蒂尔克提醒哈马斯和其他巴勒斯坦武装团体，它们有义务保护平民，尊重人道主义人员和行动的安全与独立性，并遵守禁止法外处决、任意拘留、酷刑和虐待的规定。他呼吁所有国家采取行动防止进一步犯罪，确保进行独立调查、追究责任人的责任，并支持国际法院。

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