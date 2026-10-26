日本大阪府警方因与社交媒体上被称为“Shorinji racing”的恶作剧有关，拘留或移交有关部门43名年龄在7岁至16岁之间的未成年人。其中一些人因涉嫌损坏建筑物被逮捕。在这43名未成年人中，32人年龄为13岁或以下，《日本时报》报道。

两个月内约250起事件

据大阪警方称，9月和10月，该府记录了约250起与这一趋势有关的事件。其中包括从公用电话拨打110紧急号码：来电者喊出“Shorinji！”后立即挂断电话。

年轻人还向警察岗亭投掷爆竹、打碎门上的玻璃板，并撕下室内的海报。大阪警方表示，将此类行为视为严重刑事犯罪，并将对涉事者采取严厉措施。

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通过社交媒体传播

Shorinji racing正通过包括TikTok在内的社交媒体在年轻人中传播。这一趋势名称的来源尚不清楚，且其与日本武术少林寺拳法无关。

一些未成年人告诉警方，他们在社交媒体上看到过此类恶作剧，并认为这很有趣。另一些人解释说，他们这样做是为了逗学校里的朋友开心。

同期，邻近的兵库县也发生了类似事件。具体而言，年轻人未经许可进入警察岗亭，并在里面喷洒果汁。兵库县警方拘留或移交有关部门25名未成年人，其中包括小学生，并呼吁年轻人不要在政府机构内搞恶作剧。

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