中国武汉的纪律机关在人工智能系统发现可能存在违规迹象后，对一家建筑公司展开检查。据中国共产党中央纪律检查委员会称，调查发现该公司是一家空壳公司，一些官员利用该公司可能侵占维修资金。据《南华早报》报道。

可疑的公司数据

系统注意到，该公司在一年内承接了十多个项目，尽管其注册资本从5000万元降至1000万元。与此同时，该公司的实缴资本仍为零。该公司获得的项目中，超过80%涉及其此前已合作过的住宅小区。

五年间，该公司在84个住宅小区获得了116个维修项目。这些工程的文件乍看之下似乎手续齐全。但委员会表示，数据分析显示，该公司员工很少，也没有施工队伍，并且未发现实际完成维修工作的痕迹。

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维修资金监管

委员会称，维修资金由住房业主缴纳，并由政府管理。此前，这些资金难以监管，因为资金可以在多个预算类别下支出，这使得违规行为更容易被隐瞒。

武汉当局利用人工智能监测住宅小区维修记录、建筑人员变动以及政府机构的工作，以发现异常情况。这一事件是反腐机构本月公布的大约十个案例之一。

今年1月，中国国家主席习近平称，大数据是发现腐败的创新工具。上个月在中共二十届中央委员会第五次全体会议上通过的一份文件还提出，发展数字化纪律监督系统和大数据平台，以监督公共部门权力的行使。

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