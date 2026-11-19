研究发现，患有多发性硬化症的女性在产后头三个月内，总脑容量和大脑皮层容量会减少。同时，这些变化是暂时的：大多数参与者的脑容量会在一至两年内恢复。News-Medical报道了这项于2026年11月18日发表在《Neurology Open Access》上的研究结果。

妊娠前后的MRI数据

该研究共有247名多发性硬化症女性患者参与，她们平均患病六年。研究人员将100名共经历122次妊娠的参与者，与147名从未怀孕的参与者进行了比较。

所有参与者均接受了多次脑部MRI扫描。对于曾怀孕的参与者，研究分析了从妊娠前两年内至分娩后两年内拍摄的影像。研究人员测量了总脑容量、大脑皮层灰质容量以及与多发性硬化症相关的病灶容量。

产后变化最为明显

最明显的减少出现在产后头三个月内。平均总脑容量下降了0.86%，皮层容量下降了1.39%。根据产后首次MRI扫描的数据，总脑容量的平均年下降幅度为0.47%，皮层容量则为0.74%。

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对于未怀孕的参与者，平均总脑容量在一年内增加了0.03%，而皮层容量减少了0.07%。妊娠期间及产后第一年内，脑部病灶的平均容量保持不变。

研究局限性

该研究作者、墨尔本莫纳什大学的维莉娅·乔库拜蒂斯指出，产后脑容量减少可能反映了与妊娠和分娩相关的过程，而非多发性硬化症造成的不可逆脑损伤。参与者接受了现代高效疾病修正治疗药物。

该研究发现了关联，但并不能证明正是妊娠导致了这些变化。其局限性包括在多个医疗中心使用不同的MRI扫描仪和扫描方案，以及不同参与者接受检查的时间不同。

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