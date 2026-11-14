印度板球运动员维巴夫·苏里亚万希以15岁232天的年龄成为男子Twenty20赛制历史上最年轻的队长。他在印度国内赛事赛义德·穆什塔克·阿里杯中率领比哈尔队。

新的年龄纪录

据Channel NewsAsia报道，援引路透社消息，苏里亚万希打破了克罗地亚板球运动员扎克·武库希奇保持的此前纪录。后者在17岁311天时担任克罗地亚国家队队长。

7月，苏里亚万希还成为印度男子国家队最年轻的球员。他在曼彻斯特对阵英格兰的T20比赛中完成首秀，当时年龄为15岁99天，打破了萨钦·滕杜尔卡保持多年的纪录。这名板球运动员成为印度第122位男子T20I代表队成员。

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代表印度队及在IPL的表现

这名左手击球手为印度队出战了10场T20I比赛，得到295分，并取得两次半百。他在去年印度超级联赛中以35球完成百分后取得快速进步，随后首次入选成年队。

在本赛季IPL中，苏里亚万希成为赛事得分最高的击球手。他的击球率超过237，72次六分球也创下了赛事纪录。

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