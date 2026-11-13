UFC主席达纳·怀特表示，美国选手乔什·霍基特配得上与法国选手西里尔·加恩进行一场重量级冠军战。这场争夺无可争议冠军头衔的比赛将于周六在美国纽约麦迪逊广场花园举行，作为UFC 334赛事的一部分。

据BBC体育报道，怀特不认同霍基特挑衅性的公众形象，但认为称这名选手不配获得这次机会的说法毫无根据。UFC负责人表示，这名运动员凭借自己的成绩赢得了参加冠军战的资格。

挑战者的战绩

29岁的霍基特仅在一年前首次亮相UFC。此后，他在该组织赢下了四场比赛，并将自己不败战绩提升至10胜0负。

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部分批评者认为，霍基特获得冠军机会为时过早，并列举了亚历山大·沃尔科夫等其他挑战者。他们还认为，这名选手引起关注的原因是其有争议的言论和公开场合的行为。

加恩的立场

加恩将在9月因汤姆·阿斯皮纳尔放弃头衔、冠军头衔空缺而成为无可争议重量级冠军后首次卫冕，他也认为霍基特是一名合格的挑战者。这名法国选手称对手是一名强壮的运动员和优秀的摔跤手，并指出他拥有成功的连胜势头和很高的格斗智商。

在UFC 334赛前新闻发布会上，霍基特戴着护目镜并蒙着眼罩亮相，拿加恩2025年与阿斯皮纳尔的比赛开玩笑。那场比赛因戳眼导致阿斯皮纳尔无法继续比赛，最终以无结果告终。加恩曾表示，那些戳眼是无意的。

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