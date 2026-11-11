残奥会运动员兼马拉松跑者理查德·怀特黑德批评保守党领袖凯米·巴德诺赫，称其用双截肢者跑马拉松的例子为拟议削减社会福利金辩护。据《卫报》报道，这名运动员表示，他的体育成功被当作了“武器”。

运动员的回应

巴德诺赫在演讲中表示，尽管面临严重困难，数百万人仍可以为经济、家庭和社区生活作出贡献。她举例称，双截肢者可以跑马拉松，无法离开家的人可以远程从事创意工作，而自闭症人士可以管理大型科技公司。

怀特黑德表示，他对在这种语境下使用体育成就感到惊讶。在他看来，不能仅仅因为一些截肢者能够完成马拉松距离，就声称所有人都应该工作。他称这种言论具有分裂性。

这名运动员同意社会保障体系需要改革，但强调不应大规模剥夺那些其生活离不开援助者的支持。怀特黑德还邀请巴德诺赫讨论残障人士面临的日常障碍，以及他自己为支持和指导其他人所做的工作。

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拟议的福利调整

保守党提议将社会保障支出削减360亿英镑。该党表示，节省资金的方式之一，是停止向患有“较轻情况”的行为障碍、学习障碍或注意力缺陷多动障碍儿童的家庭发放残障生活津贴。

巴德诺赫还表示，让一名患有ADHD的年轻人相信自己“有缺陷”且一事无成，对其未来的破坏可能比这种状况本身更大。怀特黑德回应称，他希望听到对其术语的解释，并介绍需要支持的神经多样性人士和ADHD人士的经历。

在职业生涯中，怀特黑德已跑完100多场马拉松，在马拉松距离上创造了多项世界纪录，并获得四枚残奥会奖牌。

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