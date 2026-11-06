剑桥大学团队利用人工智能开发了一种广谱禽流感疫苗。在小鼠和雪貂实验中，该疫苗对多种曾导致人类感染、基因差异显著的甲型H5Nx流感病毒变异株提供了完全保护。据News-Medical报道，该研究发表于《Cell Reports Medicine》期刊。

与现有疫苗的比较

该疫苗由剑桥大学和依托该大学成立的DIOSynVax Ltd公司开发。研究数据显示，研发出的制剂使动物完全免受所测试病毒变异株的感染。

相比之下，根据世界卫生组织大流行病防范计划研发并由各国政府储备的一种禽流感疫苗，对感染相同病毒的动物仅保护了约一半。作者指出，这类疫苗旨在防护特定毒株，对其他正在传播的变异株可能效果较差。

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人工智能如何被应用

为开发该制剂，团队收集了野生动物、家畜和人类监测项目记录的禽流感病毒基因序列。一种基于人工智能的工具分析了这些数据，并帮助设计出多种抗原变体，这些变体具有一大类病毒共有的特性。

在细胞测试中筛选后，研究人员在动物身上测试了最佳候选疫苗。研究负责人乔纳森·希尼教授表示，该方法旨在预测病毒的演化，而非仅对已经传播的变异株作出反应。据消息来源称，下一阶段预计将开展有人员参与的疫苗临床试验。

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