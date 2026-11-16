孕期接种疫苗与早产风险下降相关——News-Medical

在澳大利亚，阿德莱德大学和妇女与儿童健康网络的研究人员分析了1.9万名孕妇的数据，发现常规疫苗接种与更有利的分娩结局之间存在关联。正如News-Medical报道，该研究涵盖了2020年至2023年间在阿德莱德妇女与儿童医院进行的分娩。

并发症风险未增加

科学家评估了妊娠期间接种流感、百日咳和COVID-19疫苗的安全性及影响。他们没有发现证据表明，这三种疫苗与高血压疾病、绒毛膜羊膜炎、胎膜早破、出血、婴儿低出生体重或小于胎龄的风险增加有关。

研究第一作者、围产期感染流行病学家哈森·穆罕默德表示，接种流感疫苗与早产风险降低13%相关，接种百日咳疫苗则与风险降低17%相关。研究人员还记录到COVID-19疫苗接种具有类似益处。

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新生儿指标

百日咳疫苗接种还与死产风险降低近50%相关。接种过疫苗的母亲所生的新生儿较少需要重症监护，早发性新生儿败血症的记录也较少。

该研究的共同作者普拉巴·安德拉维拉指出，接种过疫苗的母亲所生的孩子平均重90至180克，且出生时间晚几天。在研究期间，64%的参与者接种了流感疫苗，74%接种了百日咳疫苗，29.5%接种了COVID-19疫苗。

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