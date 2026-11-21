威尔士拳手劳伦·普莱斯在Utilita Arena通过一致判定击败捷克选手米哈埃拉·科塔斯科娃，成为无可争议的次中量级世界冠军。三名裁判均以100比90的相同比分判普莱斯获胜，天空体育新闻报道。

四条冠军金腰带

普莱斯赢得了147磅级空缺的WBO冠军头衔，并将其加入自己的IBF、WBC和WBA金腰带。这位2021年奥运冠军成为四大主要头衔时代首位获得无可争议世界冠军地位的威尔士拳手。她也成为首位取得这一成就的英国女子拳手。

整场比赛中，普莱斯保持距离作战，打出精准的左刺拳和组合拳，同时有效攻击对手躯干。科塔斯科娃不断向前推进，试图加大压力，但未能迫使普莱斯按她的节奏比赛。

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伤口与最后一回合

第五回合，科塔斯科娃在一次意外头部碰撞后左眼附近出现伤口，但她继续比赛。普莱斯始终掌控局面，结合头部和躯干攻击，并通过在拳台上移动避开身材更高对手的进攻。在最后的第十回合，科塔斯科娃试图加强压力，但普莱斯以精准拳法回应。

赛后，普莱斯表示，她希望参加重大比赛，并在拳击运动中建立自己的传奇。她还指出，成为无可争议的次中量级冠军后，她可以升至更高的体重级别。

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