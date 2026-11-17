在伍尔弗汉普顿，威尔士飞镖选手格温·普赖斯在Grand Slam of Darts比赛中以5:2击败波兰选手塞巴斯蒂安·比亚莱茨基，晋级淘汰赛阶段。其中一局因裁判计分失误被判给他。据BBC Sport报道，PDC组织者表示，该局结果仍然有效，因为这一错误没有在下一局开始前得到纠正。

计分错误

在第四局、比分为2:1时，普赖斯需要得到135分。他的第一支飞镖命中19分三倍区，剩余78分。在该选手询问后，裁判查理·科斯托芬错误地表示剩余分数为88分。

随后，普赖斯命中16分三倍区，之后又命中20分双倍区。最后两镖得到88分，但加上第一次命中，他在该局共得到145分，这本应意味着超分。尽管如此，该局仍判给了这名威尔士选手。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Darts Regulation Authority的规则规定，在记分错误选手的下一次投镖之前，可以纠正算术错误。如果该错误导致赢得一局，而这一不准确之处未在下一局开始前得到纠正，结果仍然有效。

利特勒晋级淘汰赛

19岁的卢克·利特勒也晋级淘汰赛阶段，尽管他以4:5负于荷兰选手尼尔斯·宗内维尔德。利特勒只需赢得三局便可从小组出线。

在比分为3:4时，利特勒连续三支飞镖命中靶心，并以150分结束这一轮，将比分扳平。他输掉了决胜局，但他在比赛中赢得的三局已足以让他继续参加该项赛事。

关注我们在