迈克尔·范赫文在伍尔弗汉普顿举行的飞镖大满贯四分之一决赛中以16比11击败汤姆·赛克斯，晋级赛事半决赛。据天空体育报道，两名选手在比赛中各自打出一次九镖——即用九支飞镖完成的完美一局。

两局完美表现

荷兰飞镖选手范赫文在比赛第一局便打出九镖。他在两轮均拿到最高的180分后，凭借三倍20、三倍19和双倍12结束该局。这是他自2012年以来首次在天空体育转播中打出九镖。

第六局中，赛克斯也以九支飞镖结束该局。当时，范赫文每三镖平均得分为124分，赛克斯则为112分。

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比赛转折点

赛克斯曾以8比6领先，但范赫文夺回主动权，赢下随后六局中的五局，以12比9反超。此后他将优势扩大至14比9，并以破掉对手发球局和命中红心结束比赛。

首次参加该赛事的赛克斯以101.50的平均分结束比赛，并12次拿到180分。曾在2015年、2016年和2017年夺得大满贯冠军的范赫文，继续向第四个冠军头衔发起冲击。

赛后，范赫文告诉天空体育，他经历了一段困难时期，未能展现出自己一贯的水平。他称自己的表现非常出色，并称赞了赛克斯的发挥。

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