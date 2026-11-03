中国外交部长王毅在与菲律宾外交部长特蕾莎·拉扎罗通电话时，敦促马尼拉约束批评北京的政界人士的言论。他称部分菲律宾政界人士的行为“骇人听闻、不理性且不可接受”，《南华早报》报道。

据中国国家通讯社新华社报道，王毅表示，菲律宾一些政界人士出于政治偏见和自身利益，多次攻击和“诋毁”中国，越过了北京的“红线”。他还指责这些人士将正常的经济、贸易和人文往来政治化，并侵犯在菲律宾的中国公民和机构的合法权益。

对马尼拉的要求

这位中国外长要求菲律宾政府敦促相关人士保持克制，并确保在对华政策上发出“理性且一致的声音”。王毅还表示，中菲关系正遭受“恶意干扰”。

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通话后，拉扎罗在社交平台X上写道，双方进行了“坦诚且建设性的讨论”。她表示，双方强调有必要继续开展外交对话，并在相互尊重的基础上妥善管控分歧。

紧张的关系

中方在通话后的消息中称，北京和马尼拉就改善和发展双边关系达成了基本共识。双方同意保持外交对话，努力消除关系中的内部和外部障碍，并负责任地管控分歧。

此次通话发生在菲律宾官员与中国外交官围绕南海和地区安全问题公开争论的背景下。通话期间，王毅还敦促菲律宾在实践中恪守一个中国政策，并在海上问题上保持谨慎。报道指出，北京对菲律宾加强与美国和日本的军事合作感到担忧。

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