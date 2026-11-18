研究人员在现代人中发现了一种遗传自尼安德特人的基因变体，该变体与大脑枕叶体积略小以及较低的精神分裂症概率有关。Live Science 报道了进化遗传学家雨果·泽伯格和斯万特·帕博发表于《PNAS》期刊的研究结果。

与大脑发育有关的变体

科学家分析了现代人的基因组，以寻找可能影响枕叶大小且很可能遗传自尼安德特人的变体。其中一种变体与DAAM1基因有关，而2019年的一项早期研究曾将该基因与大脑发育联系起来。

这种变体仅在非洲以外的现代人中，以及在5个尼安德特人基因组中被发现。枕叶位于颅骨后部，包含参与处理来自眼睛信号的视觉皮层。尼安德特人的这一区域相对比现代人更大。

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与精神分裂症的关联

根据该研究，每一份尼安德特人变体拷贝都与枕叶体积减少约0.85立方厘米有关。同时，研究人员没有发现这种变体与现代人智力能力之间存在明显关联。

拥有两份DAAM1变体拷贝与精神分裂症概率降低近10%有关。作者指出，这一效应与视觉皮层之间的联系只能推测：目前没有证据证明存在这种关系。未参与该研究的进化遗传学家托尼·卡普拉指出，单一变体并不能反映所有可能影响尼安德特人大脑结构的遗传差异。

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