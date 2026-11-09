由KAIST领导的研究团队发现，锌指蛋白片段的ZF2-4-P9变体可能抑制有毒β-淀粉样蛋白聚集体的形成。β-淀粉样蛋白是一种与阿尔茨海默病相关的肽。在患有该疾病模型的转基因小鼠中，与对照组相比，给予ZF2-4-P9后，大脑皮层和海马体中的β-淀粉样蛋白沉积在这两个区域均减少约53%，News-Medical报道。

蛋白片段如何发挥作用

科学家研究了锌指蛋白ZF2-4的一个片段，该蛋白主要因其在基因调控中的作用而知名。通过计算机建模和实验，他们发现该片段直接与参与β-淀粉样蛋白聚集的区域结合。

这种结合阻碍了对细胞有毒的长而交织的β-淀粉样蛋白纤维形成，并促进形成毒性较低的聚集体。当将ZF2-4用于已经形成的纤维时，这些纤维分解为短而细的片段，其对细胞的毒性也降低。

为使蛋白质穿过血脑屏障进入大脑，研究人员在ZF2-4上连接了一种短肽。所制成的能够进入大脑的变体被命名为ZF2-4-P9。

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小鼠实验结果

在接受ZF2-4-P9的动物中，小胶质细胞——大脑的免疫细胞——的过度激活也有所减少。与对照组相比，大脑皮层中该指标约低29%，海马体中约低50%。

行为测试显示识别记忆有所改善：小鼠更能区分熟悉物体与新物体。与此同时，在其他记忆和学习测试中，没有记录到具有统计学意义的改善。该研究在动物中进行，因此还需要进一步工作来评估该方法对人类的有效性和长期安全性。

研究结果于2026年9月30日在线发表于《Advanced Science》期刊。

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