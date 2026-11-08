阿卢龙CMC瓦尔塔扎维尔切在波兰TAURON Liga第五轮比赛中以3比0击败热舒夫阿塞科雷索维亚。波兰热舒夫的这场比赛使米哈尔·维尼亚尔斯基执教的球队升至积分榜首位，Interia Sport报道。

客队在三局中占据优势

客队以25比19赢得首局。瓦尔塔开局以6比2领先，阿伦·拉塞尔从球场左侧进攻拿下该局最后一分。获胜队中的托马什·福尔纳尔发挥高效，扎维尔切队则在关键时刻通过拦网阻挡卡罗尔·布特林的进攻。

第二局最为紧张。雷索维亚以12比10领先，但瓦尔塔凭借卡米尔·雷赫利茨基的两记发球直接得分作出回应。比分来到22比22后，两队进入加分较量，马泰乌什·别涅克的一记发球直接得分帮助客队以28比26获胜。

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福尔纳尔的发球助力第三局

第三局开始时，双方争夺同样胶着。福尔纳尔的发球以及对阿图尔·沙乌普克进攻的拦网帮助客队扩大领先优势。瓦尔塔以25比18赢下这一局，并以未失一局的成绩结束比赛。

获胜后，扎维尔切队成为TAURON Liga领头羊。同时，该队比此前领跑积分榜的博格丹卡LUK卢布林多赛两场。

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