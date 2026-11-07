在阿拉伯联合酋长国阿布扎比，2026年前九个月的房地产交易额达到1712.6亿迪拉姆，即466亿美元。根据阿布扎比房地产中心Adrec的数据，这比去年同期增长超过76%，《国民报》报道。

销售和抵押贷款

交易总数增长近三分之一，至38,483笔。销售额超过1200亿迪拉姆，买卖交易数量增长近50%，至23,749笔。

抵押贷款活动规模约为460亿迪拉姆，同比增长超过30%。抵押贷款交易数量增长13.2%。九个月内，Adrec还批准了54个新项目，向房地产市场专业人士发放的许可证数量增长了三分之一。

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地区和投资

交易额最高的是阿尔里姆岛，为298.6亿迪拉姆。其后依次为阿尔胡代里亚特岛，286.2亿迪拉姆；萨迪亚特岛，186.9亿迪拉姆；亚斯岛，134亿迪拉姆；以及扎耶德市，53.6亿迪拉姆。

阿布扎比投资区的外国投资同比增长131%，达到861.1亿迪拉姆，占投资总额的81%。非居民个人对首都房地产的外国直接投资达到172.2亿迪拉姆，超过2025年全年的82亿迪拉姆。

7月，Adrec表示，在另行通知前，住宅、商业和工业房地产的租金不会上调。由阿布扎比金融中心ADGM管理的地区除外，其中包括阿尔玛丽亚岛和阿尔里姆岛。

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