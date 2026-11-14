华盛顿精神队在美国国家女子足球联赛（NWSL）季后赛半决赛中以2比1击败犹他皇家队，连续第三次晋级赛事决赛。坦桑尼亚球员克拉拉·卢万加在第57分钟打入制胜球，《卫报》报道。

卢万加的制胜进球

卢万加利用了努里亚·拉瓦诺一次失误的传球，该球越过了犹他队中后卫塔图姆·米拉佐。华盛顿球员将球挑过出击迎向她的门将曼迪·麦格林。自9月从沙特阿拉伯的利雅得胜利队转会以来，这是卢万加在本届季后赛中的第二个进球，也是她在各项赛事中的第四个进球。

犹他皇家队在第2分钟便率先破门：克洛伊·拉卡斯在角球传中后得分。这一进球成为NWSL季后赛历史上最快的进球。六分钟后，精神队扳平比分：卢万加斜传给特里尼蒂·罗德曼，后者从左路送出低平球传中，索菲娅·坎托雷抢在后卫之前，第一次触球便将球送入球门。

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俱乐部第五次进入决赛

这将是华盛顿精神队第五次参加NWSL冠军决赛，也是连续第三次。该队曾于2021年夺冠，将在主场奥迪球场争夺第二个冠军头衔；俱乐部于6月获得了主办决赛的资格。

华盛顿的对手将是哥谭队与堪萨斯城潮流队之间另一场半决赛的胜者。如果哥谭队晋级决赛，两队将重演2025年决赛的对阵，当时哥谭队在圣何塞以1比0击败精神队。

华盛顿主教练阿德里安·冈萨雷斯指出，球队与卢万加合作的时间不多，但她学习很快，并理解球队的需要和联赛的要求。

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